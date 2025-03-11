旅法維族控中國法律戰 譴責司法機構順從北京

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（中央社記者曾婷瑄巴黎10日專電）歐洲維吾爾學院今天召開記者會，譴責中共跨界鎮壓，並利用民主制度發動「法律戰」。主席瑞函指出，法國司法機構順從中國，對多件維吾爾族遭恐嚇的控訴保持沈默，卻順從中國使館重審控告自己的案件。

歐洲維吾爾學院（IODE）主席、旅法維吾爾社會學者瑞函（Dilnur Reyhan）在10日舉辦的記者會上指出，去年5月因連續兩起事件向巴黎警察局報案，案件卻被司法單位「吃案」，至今卻毫無進展，連證人都從未遭傳訊。

第一起事件為5月5日中國國家主席習近平訪法期間，維吾爾的示威活動分別遭數十位中國與非洲青年舉旗、舉牌鬧場，甚至出現推擠情事。

第二起則是3天後5月8日，新疆再教育營倖存者維吾爾族女性古力巴哈（Gulbahar Jalilova）險在巴黎住家遭綁架。警方抵達受害者公寓樓下時，發現聚集約10名黑衣男子，並識別出中國特務行動小組的車輛，其中一人更持外交護照。古力巴哈的精神因恐懼遭嚴重打擊，被迫住院6個月。

面對法國司法吃案及檢察官的沈默，相關案件透過律師卡松提（Jérôme Karsenti）的代表下，今早共同向預審法官以種族滅絕罪、精神騷擾等再次提出刑事指控。

相較對於維吾爾族群舉報案件的不作為，瑞函則因2022年9月向巴黎「人道節」中共駐法使館攤位潑漆抗議而再次收到法院傳票，並將於12日出庭受審。

2022年法國左翼盛典「人道節」（Fête de l’Humanité）邀請中國大使館出席擺攤，引發各界批評。就在瑞函抗議前一天，數十名生態綠黨（EELV）議員與民眾也動員聚集活動現場舉牌抗議，表示中共極權政府沒資格參與「人道」慶典。

瑞函在記者會上表示，原本案件已於2023年獲不起訴。然而習近平訪法後一個月，案件重新審理，並於原本的「損壞財產」之外，再加一條「攻擊罪」。她說，「若不是共犯，法國司法單位至少也是『順從』極權國家。我感覺成了法國司法機構的犧牲品」。

曾就讀於洛林大學的維吾爾協會成員安斯泰特（Anthony Anstett）在記者會上作證，自己曾因抗議孔子學院而被警察拘留審問，也因向學校諮詢信箱提醒孔子學院試圖干涉學生思想一事而被中共控「公開毀謗」。即便提供充足證據，且信件根本未「公開」，中方卻仍勝訴。

瑞函情緒一度激動，表示無法相信在民主國家會發生這種事，讓中國「利用西方司法讓異議人士噤聲」，也替年輕的安斯泰特感到不公。

歐洲維吾爾學院政治倡議負責人馬茲爾（Marine Mazel）則表示，這一系列對維吾爾族群的恐嚇、騷擾、威脅是中共「跨境鎮壓」的一部分，很可能摧毀海外異議人士的精神狀態，「內化恐懼」。

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此外，馬茲爾指出，瑞函面對的司法追殺，正是中國「法律戰」的實例。中國華為也曾控告法國智庫戰略研究基金會（FRS）研究員倪雅玲（Valerie Niquet）「毀謗」，企圖讓其噤聲，最後獲不起訴處分。

法國軍事學校戰略研究所（IRSEM）2021年「中國影響力策略」報告指出，中國正透過輿論、心理、法律3戰企圖收買、滲透與約束他國。（編輯：唐佩君）1140311