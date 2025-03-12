英國鋼鋁遭美徵收25%關稅 英相施凱爾透露不排除反制

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（中央社記者陳韻聿倫敦12日專電）美國向全球徵收高達25%的鋼、鋁進口關稅，今天生效，英國未獲豁免。英國首相施凱爾今天在國會答詢表示，英美正在協商簽署一項經濟協定，一旦成功達標，協定內容將涵蓋關稅；不過，回應美方新實施的鋼鋁關稅，英方將保留「所有」行動選項。

這意味施凱爾（Keir Starmer）未明確排除對美方採取反制措施的可能性。施凱爾指出，儘管他對美方新措施感到失望，英方將務實以對。

施凱爾2月底訪問華府與美國總統川普（Donald Trump）會談期間，曾觸及雙邊經貿關係與關稅議題。在會後聯合記者會，川普曾提及，他認為英美「挺快」（rather quickly）就能達成一項「真正的貿易協議」，且美方將因此不需對英方加徵關稅。川普這番發言曾讓英方有理由抱持「審慎樂觀」。

首相府一名發言人今天回應媒體詢問時，否認英國未獲美國關稅豁免意味施凱爾被怠慢。

這名發言人說，這是適用全球的關稅，不是針對英國。英國政府當前優先要務是與美方互動、捍衛英國產業，找出解決方案。

至於英美正在協商的經濟協定，英國商業暨貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）下週將前往華府，與美方進行相關討論。

英國國會下議院商貿委員會主席伯恩（Liam Byrne）指出，貿易戰對任何人都沒有好處。英國政府必須向美方施壓、要求盡速協商，確保英國獲豁免。委員會下週將召開聽證會，邀請英國鋼鐵產業代表出席，探討可能的衝擊緩解措施。

英國鋼鐵公會（UK Steel）執行長史戴斯（Gareth Stace）指出，美國政府對英國鋼鐵徵收稅率25%的進口關稅意味美國業者必須每年為此付出約1億英鎊（約新台幣43億元）代價。

根據UK Steel的資料，英國平均每年向美國出口約20萬噸、價值逾4億英鎊的鋼鐵。英國鋼鐵可見於美國的國防、航太及其他戰略關鍵產業，且部分產品在美國沒有本土供應源。

英國財政部國庫秘書莫瑞（James Murray）告訴媒體，英國將對美方保留反制權利。不過，英方不會立即反制，且宜避免「膝反射般的回應」。

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莫瑞提到，英美正往簽署經濟協定的目標快速前進，可能的成果之一是英國免遭徵額外關稅。他強調，英國與歐盟處境不同；英國不希望全球關稅議題影響英美經濟協定的協商進程。

英美商會執行長愛德華茲（Duncan Edwards）肯定英國政府未急於反制，但提到像英國這樣的密切貿易夥伴也遭美方強徵關稅，這對英美雙方都缺乏益處，並給雙邊既有的強健、互惠貿易關係造成無謂摩擦。（編輯：楊昭彥）1140312