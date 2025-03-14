涉洩俄烏台海等軍情 美國民兵承認妨害司法公正

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（中央社麻州貝德福13日綜合外電報導）美國空軍國民兵泰謝拉涉嫌外洩有關俄烏戰爭和台灣防衛能力評估等高度機密文件，引發國際譁然，他今天在軍事法庭承認妨害司法公正等指控，並自稱是「自豪的愛國者」。

美聯社報導，外洩文件涉及俄羅斯與烏克蘭戰爭的機密評估，包括在烏克蘭的軍隊動向，以及烏軍物資和裝備供應等相關情報。

外洩文件也包含對台灣防衛能力的評估，以及在英國、埃及、以色列、韓國和日本內部討論的內容。麻薩諸塞州空軍國民兵泰謝拉（Jack Teixeira）也承認上傳有關外敵計劃傷害美國海外駐軍相關情資。

泰謝拉是負責軍事通訊網路的資訊科技專才，他的律師團形容他自閉孤僻，大部分時間都在上網，尤其常上社群平台Discord，絕對不是有意傷害美國。

泰謝拉今天在10分鐘的發言中說，他當時是在「揭露並糾正（時任）總統拜登向美國人民強行灌輸（有關俄烏戰爭）的謊言」。

泰謝拉還說：「我認為司法部當時針對川普總統和我是出於政治目的。」他說，他在Discord上一個地緣政治聊天室分享文件時是獨自行動。他呼籲川普和政府官員撤銷他的定罪。

他表示：「要是我能在這場斂財的戰爭救了任何一個美國人、俄羅斯人或烏克蘭人的命，就算受懲罰也值得。」

法官同意他認罪協商，協議內容包括開除軍籍及不入獄。

泰謝拉2023年4月因涉及近年來最重大的國安洩密事件遭到逮捕，去年11月在聯邦法院承認犯下「間諜法」（Espionage Act）中有關蓄意保留及傳播國防情資等6項罪名，遭判刑15年。

軍事檢察官在麻州漢斯肯空軍基地（Hanscom Air Force Base）軍事法庭上說，違反命令和妨害司法公正罪名是適當的指控，因為服從命令是軍中「絕對核心」。

泰謝拉的律師波隆斯基（Bradley Poronsky）本月10日曾表示，妨害司法公正罪應被駁回或不該懲處，稱這相當於雙重危險（意指一罪二罰），因為這項罪名早已列入11月的量刑中。

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兩造已接受認罪協議，內含撤銷違反命令罪名。泰謝拉承認妨害司法公正罪，坦承曾在看到一些有關外洩文件的新聞報導後用錘子打壞手機、電腦硬碟和平板電腦iPad。他也承認曾要朋友刪掉他們在通訊應用程式上互傳的訊息。

他今天在法庭上說：「我當時怕自己和朋友可能遭受執法調查。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140314