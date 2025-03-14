美國網紅騷擾小袋熊後離境 澳總理：何不試試抱走小鱷魚

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（中央社雪梨14日綜合外電報導）一名美國女網紅日前在澳洲拍下從焦急的袋熊媽媽身邊搶走寶寶的影片，此舉激怒許多澳洲民眾，坎培拉當局表示這位網紅今天已搭機離境，總理艾班尼斯也發聲譴責她的行為。

法新社報導，一支本週在社群媒體Instagram發布的影片顯示，一名女子在路邊抱起野生小袋熊就跑，然後對著鏡頭說：「我抓到了一隻袋熊寶寶。」這支影片現在已經刪除。

這支影片是在夜間拍攝，其中可見袋熊媽媽在後面追著牠被抱走的幼獸。

女子後來將小袋熊放回路邊。澳洲媒體指認她是美國戶外型網紅瓊斯（Sam Jones）。

澳洲內政部長柏克（Tony Burke）談到這名網紅已離境時指出：「對澳洲袋熊來說，沒有比今天更好的日子。」

柏克稍早透露，女子的觀光簽證因那支影片而受到當局重新審核。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也發聲譴責這名網紅騷擾袋熊。

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他告訴記者：「把袋熊寶寶從媽媽身邊搶走，顯然對袋熊媽媽造成痛苦，這簡直是暴行。」

艾班尼斯還說：「我建議這位所謂的網紅，也許她可嘗試其他澳洲動物，從鱷魚媽媽那裡抓走鱷魚寶寶，看看會發生什麼事。」（譯者：紀錦玲/核稿：洪培英）1140314