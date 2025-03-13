為拍片抱走袋熊媽媽寶寶 澳外長向美網紅發警告

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（中央社雪梨13日綜合外電報導）一名美國網紅騷擾一隻澳洲小袋熊的影片在網路瘋傳後，澳洲外交部長黃英賢今天告誡這名前來澳洲的網紅，要她「別打擾小袋熊」。

法新社報導，這段影片本週發布在社群媒體Instagram上，目前已被刪除，內容顯示一名女子抱起一隻吱吱叫的野生小袋熊，然後對著鏡頭說：「我抓到了一隻小袋熊了」。

澳洲媒體指認這名女子是美國戶外網紅瓊斯（Sam Jones）。她後來將這小隻袋熊放回路邊。

這段影片不但激怒野生動物專家和愛好動物人士，而且有關疑慮今天上達澳洲政府高層。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）接受澳洲七號電視網（Channel Seven）訪問時表示：「這看起來非常糟糕，不是嗎？」

「我想每個人看到這一幕都會想說，拜託，別再打擾那隻小袋熊了。」

澳洲袋熊保護協會（Wombat Protection Society）表示，這名網紅「虐待一隻幼小的袋熊，顯然是為了在社群媒體上博取按讚數」。

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「然後她把這隻只脆弱的小寶寶放回鄉間小路上，這有可能讓牠面臨路殺危險。」

根據澳洲國家博物館介紹，身型圓胖的澳洲本土袋熊，是世界上最大的穴居物種之一。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140313