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將野生袋鼠當寵物養 澳洲男子遭攻擊致死

2022/9/13 13:57
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（中央社雪梨13日綜合外電報導）澳洲警方今天表示，一隻野生袋鼠涉嫌殺害將牠當寵物飼養的77歲男子，據信這是澳洲86年來首次發生袋鼠攻擊致人於死的事件。

警方表示，這名身分尚未確認的男子11日下午在西澳州南部人煙稀少的小鎮雷孟（Redmond）一棟房屋中，被親戚發現「傷勢嚴重」。

西澳州警方發言人說：「據信這名男子在當天稍早遭袋鼠攻擊。」 救護人員趕到現場，這名男子當場死亡。

警方發言人說：「在那棟屋子中，有一隻袋鼠阻止救護人員靠近這名受傷男子。」

警方表示，他們不得不開槍射殺這隻袋鼠，因為牠「對緊急救援人員持續構成威脅」。警方稱，這隻野生袋鼠據信被該名男子當作寵物飼養。

雖然這隻袋鼠種類尚未確定，但西澳州大南部地區是西部灰袋鼠的大本營。雄性西部灰袋鼠可以最高可達2.2公尺、體重70公斤。

根據澳洲媒體，據信上次發生類似事件是1936年。根據「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald），當時一名38歲男子為了救兩隻寵物狗，與一隻大袋鼠發生肢體衝突，導致下巴骨折、頭部嚴重受傷死亡。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1110913

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