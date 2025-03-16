加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片》塞爾維亞10萬人示威控武契奇政府貪腐 學生與勞工向獨裁怒吼
首頁 / 國際

秘魯漁民捕魚迷航 太平洋漂流95天奇蹟返家

2025/3/16 13:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社秘魯白塔15日綜合外電報導）秘魯漁民納帕（Maximo Napa）在太平洋迷航了95天，靠著吃蟑螂、鳥和海龜活下去，如今他已經回到家人身邊。

路透社報導，納帕2024年12月7日從秘魯南部沿海小鎮馬科納（Marcona）啟程捕魚。他打包了兩週行程所需食物，但10天之後，暴風雨導致他的船偏離航線，最終在太平洋上漂流。

他的家人開始找他，但秘魯海上巡邏隊一直找不到人；直到這個月12日，厄瓜多漁業巡邏船隻才在秘魯外海約1094公里處發現了他；當時他已嚴重脫水，情況危急。

納帕在靠近厄瓜多邊境的秘魯北部城鎮白塔（Paita）與家人團聚，他告訴路透社說：「我不想死…我吃過蟑螂、小鳥，最後吃烏龜。」

他說，他食物耗盡，被救起之前已15天沒吃任何東西，僅靠船上收集的雨水維生，雖是如此，他仍靠著思念家人來撐下去，包括他兩個月大的孫女。

google news透過 Google News追蹤中央社

他說：「我每天都在想我的母親…我感謝神給了我第2次機會。」

納帕排定先在白塔接受更多醫療檢查，再動身南下前往首都利馬（Lima）。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140316

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：