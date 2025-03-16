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北馬其頓夜店大火 1500人聚集看演唱會至少51死逾百傷[影]

2025/3/16 17:12（3/16 17:53 更新）
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北馬其頓一家夜店16日清晨發生大火，導致至少51人死亡。圖為救援人員聚集在夜店外。（路透社）
北馬其頓一家夜店16日清晨發生大火，導致至少51人死亡。圖為救援人員聚集在夜店外。（路透社）
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（中央社北馬其頓首都史高比耶16日綜合外電報導）北馬其頓國家通訊社MIA、半島電視台（Al Jazeera）今天報導，當地一家夜店發生大火，導致至少51人死亡，事發現場有逾1000人聚集參加演唱會。

MIA引述北馬其頓內政部指出，這場火災發生在首都史高比耶（Skopje）以東約100公里處城鎮科查尼（Kocani）的一家迪斯可舞廳，現場約有1500人在參加一場演唱會。

影片來源：Al Jazeera English

北馬其頓內政部長托斯科夫斯基（Pance Toskovski）在記者會上指出，根據現有資訊，這場火災造成至少51人死亡、逾100人受傷，傷者已被送往斯蒂普（Stip）、史高比耶及科查尼當地醫院。

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據報導，這場演唱會於今天凌晨開始，參加者主要是年輕人。

網路媒體SDK報導，這場火災發生在清晨3時。根據救援人員消息，共有100多人受傷。當地媒體推測，這場火災可能是使用煙火裝置所引起。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1140316

#內政部
#夜店
#火災
#北馬其頓
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