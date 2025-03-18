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甘迺迪遇刺剩餘檔案解密 川普預告將公布文件

2025/3/18 10:21（3/18 10:33 更新）
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美國第35任總統甘迺迪。（美聯社）
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統川普表示，他的政府明天將公布有關前總統甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺案的政府文件。在甘迺迪逝世60多年後，他的死仍充斥著各種陰謀論。

法新社報導，川普今天在走訪甘迺迪中心（Kennedy Center）時做出上述宣布。甘迺迪中心位於華盛頓，是以這位已故總統命名的表演藝術場所。

川普告訴媒體，當局明天將公布所有與甘迺迪遇刺案有關的文件。

川普1月23日簽署一項行政命令，要求全面解密甘迺迪遇刺檔案。

川普在提到他的國家情報總監時說：「人們已經等了數十年，我已指示手下負責的人…由（美國國家情報總監）加巴德（Tulsi Gabbard）安排。」

川普1月簽署的命令，也要求全面解密與甘迺迪弟弟羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy）以及民權領袖金恩博士（Martin Luther King Jr.）遇刺身亡有關的檔案。美國現任衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）是羅勃．甘迺迪的兒子。

川普雖未透露明天公布的文件將包含哪些新資訊的任何細節，但他提到即將曝光的文件數量之多，並告訴記者，「我們將公布大量文件，你們要閱讀很多內容」。

川普還說：「我不認為我們將編輯任何內容。」

近年來，美國國家檔案局（U.S. National Archives）公布了數以萬計與1963年11月22日甘迺迪遇刺案有關的記錄，不過白宮以國安為由暫時保留數千份文件。

國家檔案局2022年12月釋出有關甘迺迪遇刺案新一批機密檔案時說，總計約500萬頁的甘迺迪檔案現已釋出97%。

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負責調查的「華倫委員會」（Warren Commission）經調查後認定，當年46歲的甘迺迪遭到前陸戰隊神槍手歐斯華（Lee Harvey Oswald）暗殺，而且是單獨犯案。

然而，這項正式結論並未平息各界臆測，有些人認為，甘迺迪在德州達拉斯（Dallas）遇刺身亡的背後隱藏著更險惡的陰謀，而政府公布文件速度緩慢，無疑為各種陰謀論火上澆油。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1140318

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