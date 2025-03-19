美停止資助自由歐洲電台 捷克外長籲歐盟承接營運

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（中央社記者劉郁葶布拉格18日專電）美國政府宣布停止資助「自由歐洲電台/自由電台」，捷克外交部長利帕夫斯基說，歐盟應承接資助電台的責任，因這個機構是民主力量的支柱，確保廣播持續進行符合歐洲利益。

根據布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）報導，美國政府宣布停止對「自由歐洲電台/自由電台」（Radio Free Europe/Radio Liberty，簡稱為RFE/RL）的財政支持。此機構擁有21個分社，以27種語言向23個國家進行廣播，致力於支持世界各地的民主，總部在捷克首都布拉格。

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）17日在歐盟理事會（European Council）上，討論歐盟能否接管「自由歐洲電台/自由電台」，以確保廣播持續進行。

利帕夫斯基表示，「RFE/RL向俄羅斯、伊朗、白俄羅斯等國廣播，成為當地民主力量的支柱。確保這個廣播持續下去符合歐洲的利益」。

利帕夫斯基說：「如果這一切結束，我們無法輕易找到替代方案。當務之急是想辦法保住這個機構。」

歐洲議會議員內魯多娃（Danuše Nerudová）也指出，「此機構的預算為1.5億美元（約新台幣50億元），這筆資金應由歐洲來籌集，而不僅是捷克的責任，因為這對保障安全與穩定至關重要」。

「自由歐洲電台/自由電台」總部在1995年從德國慕尼黑遷至布拉格，時任捷克駐美大使詹托夫斯基（Michael Žantovský）曾參與這項計畫。

詹托夫斯基表示，「1995年，我們促成RFE/RL從慕尼黑遷往布拉格，因為我們認為它是冷戰期與後期，美國外交政策的重要工具。毫無疑問，其對西方在冷戰取得勝利發揮重大作用」。

詹托夫斯基表示，在冷戰時期，RFE/RL是反共思想的堡壘，許多反共的捷克斯洛伐克流亡者都在此工作。雖然他近期沒有收聽電台，但他相信電台的主要使命仍是支持民主，對抗民主的敵人。

詹托夫斯基強調，當今世界仍需這樣的媒體機構，來對抗威權政權的宣傳戰，「如今民主的敵人仍利用各種數位與傳統媒體，塑造『西方世界是墮落、衰敗和腐敗』形象。我們要對抗這類言論，而RFE/RL是有效工具」。

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自由歐洲電台在1949年開播，主要針對蘇聯衛星國（Soviet satellite states），如捷克斯洛伐克進行廣播；自由電台則在1951年成立，對蘇聯與其加盟國如亞美尼亞、摩爾多瓦等廣播，讓在極權政權生活的人們接收到自由世界的資訊。

最初，這2個機構由美國中央情報局（CIA）秘密資助，並在1976年合併。蘇聯當局曾多次試圖干擾此機構，而當時的共產政權也頻繁滲透電台運作。（編輯：張芷瑄）1140319