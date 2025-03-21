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馬來西亞柔佛州大雨成災 逾萬人安置收容中心

2025/3/21 22:38
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（中央社記者黃自強吉隆坡21日專電）馬來西亞南部柔佛州連日大雨成災，如今雨勢雖停歇，但逾萬災民安置於臨時收容中心。副首相阿末扎希（Ahmad Zahid）今天說，聯邦政府緊急撥款救災，確保救援物資充裕。

柔佛州連日大雨不斷，新山（Johor Bahru）、居鑾（Kluang）、哥拉丁宜一（Kota Tinggi）、笨珍（Daerah Pontian）和古來（Kulai）與峇株巴轄（Batu Pahat）等地受災嚴重，部分住家泡在水中，也有車輛淪為泡水車。

大雨導致交通嚴重癱瘓，不少人身陷車陣動彈不得，乘坐校車回家的學生甚至困在巴士數小時都回不了家，家長憂心忡忡。

阿末扎希今天在社群平台臉書（Facebook）指出，聯邦政府透過國家災害管理機構撥款馬幣5061萬令吉（約新台幣3億5000萬元）救災，柔佛州災害管理委員會也調動救災機具，確保搜救工作順利進行。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）等媒體報導，柔佛州多個主要河流仍處於紅色警戒範圍，受災人數迄今近1萬2000人，柔佛州開設逾百間臨時收容中心，災情以新山縣受災最為嚴重，有1407戶共4384名災民。

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柔佛州召開緊急會議指出，降雨量過大是釀成水災主因，部分地區的降雨量高達150毫米，遠超過一般平均20毫米，加上潮汐等現象，低窪地區淹水更嚴重。

大馬媒體報導，氣象專家指出，這次釀災除受極端氣候影響外，既有排水系統與基礎設施不足等城市發展因素也是加劇災情的原因之一。（編輯：唐聲揚）1140321

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