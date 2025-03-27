穆斯林齋戒月禁飲食 印尼餐廳推開齋優惠、攤販搶客

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（中央社記者李宗憲雅加達27日專電）現在正值齋戒月，伊斯蘭教徒從日出到日落會禁食、禁水，藉此學會克制私慾並堅定信仰。印尼作為全球最多穆斯林人口的國家，許多餐廳在齋戒月期間推出開齋優惠，路邊攤販日落後則會湧入人潮搶買開齋小吃。

印尼逾2.8億人口中有87%是伊斯蘭教徒，也是全球擁有最多穆斯林人口的國家。對穆斯林而言，每年最大的宗教盛事就是齋戒月（Ramadan），在這段期間，穆斯林透過禁食、禁水，學會克制私慾，透過反省回到純淨狀態，並堅定信仰。

印尼齋戒月的開齋時間約落在傍晚6時多，許多政府部門或私人企業會舉行共同開齋的聚餐活動，因此各餐廳也會推出開齋優惠吸引顧客，同時也能減緩白天禁食期間缺少客源對店家營收的衝擊。

像是知名連鎖咖啡廳「聚點」（Titik Temu）在齋戒月期間就推出2人、4人和6人的開齋套餐，負責人劉清（Angeline Lauwrence）向中央社表示，他們每年齋戒月都會針對開齋設計全新菜單。

她補充說：「印尼大部分的餐廳都會在齋戒月期間推出優惠，這是一種策略，以因應白天營收下降帶來的影響。」

另外，開齋時刻來臨時，穆斯林大多會先吃小點心裹腹，因此印尼街頭傍晚會出現販售開齋小吃的攤販，上班族通常會提早下班以搶買開齋食物，且因搶買的人潮眾多，很多小吃很快就被搶購一空。這股風潮近年在網路上被戲稱為「開齋食物之戰」（Takjil war）。

在雅加達市中心販售多種開齋小吃的攤販菲特里（Fitri）表示，她所販售的小吃都是穆斯林開齋時喜歡吃的食物，像是印尼米糕（Lontong）、印尼春捲（Risol）和甜湯（kolak）等。

正在購買開齋食物的譚（Tan）告訴中央社，每個人喜歡的開齋小吃各有不同，他偏好鹹食，因此買了印尼傳統炸物炸鹹粿（Cireng）作為開齋食物。

譚說：「有些人喜歡甜食，就會買甜湯開齋，但我喜歡吃鹹的，所以買了炸物。」

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譚所指的印尼甜湯是相當受穆斯林歡迎的開齋小吃，也是印尼的國民飲料，它是一種由香蕉等各式水果和椰奶熬成的濃郁糖水，售價約5000印尼盾（約新台幣10元）。

在印尼甜湯攤販前排隊的穆斯林雷芮（Rere）向中央社解釋，甜湯之所以受到穆斯林喜愛，可能是因為「味道清爽又甜」，她說，通常開齋時會吃一些清爽食物，加上甜湯的價格親民，因此很受歡迎。（編輯：周永捷）1140327

穆斯林譚（Tan）表示，每個人喜歡的開齋小吃各有不同，他偏好鹹食，因此買了印尼傳統炸物炸鹹粿作為開齋食物。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年3月27日

印尼甜湯是相當受穆斯林歡迎的開齋小吃，也是印尼的國民飲料，它是一種由香蕉等各式水果和椰奶熬成的濃郁糖水，售價約5000印尼盾（約新台幣10元）。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年3月27日