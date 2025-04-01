川普對等關稅引發擔憂 學者警惕關注通縮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海1日電）美國總統川普預計2日宣布「對等關稅」，多家機構預測美國關稅稅率水準可能堪比1930年代。經濟學家分析認為，儘管市場憂心物價提高引發通膨，但1930年代的經驗顯示，高關稅加劇了美國經濟衰退和通貨緊縮。

財新網今天報導，1930年代美國平均關稅稅率達到19.8%，當時美國總統胡佛簽署的「史慕特－霍利關稅法案」（The Smoot-Hawley Tariff Act）被認為是美國大蕭條的導火線。

美國稅收基金會估算2024年的平均關稅稅率為2.5%，但進入2025年面臨極大不確定性。

惠譽3月18日做出的預測是，美國的平均關稅將達到18%，這個基礎是基於假設2025年美國對歐洲、加拿大、墨西哥和其他國家徵收的有效關稅稅率為15%，對中國的有效關稅稅率為35%。高盛3月30日的預測則是美國的平均關稅將達到15%。

報導指出，除了關稅本身，美國經濟政策的不確定性也會影響消費者和企業在消費和投資上的決策。

根據微信公眾號「首席經濟學家論壇」昨天發布的文章，中國券商申萬宏源證券首席經濟學家趙偉指出，1930年「史慕特－霍利關稅法案」產生了兩個影響，首先是貿易爭端加劇，全球25個國家提高對美國商品的關稅進行報復，1929年至1934年間，國際貿易下跌約66%。

他指出，第二是加劇美國經濟衰退和通貨緊縮，當時美國經濟已處在下行期，這項法案在此基礎上產生了重大的通貨緊縮影響，美國消費者物價指數（CPI）增速從1930年4月的增加0.6%降至1931年11月的衰退10.4%。

他認為，鑑於歷史上的對等關稅經驗，當前若美國關稅力度繼續加大，可能更需警惕通縮風險。

他並回顧2018年第一次中美貿易戰經驗，指關稅主要造成價格水準的上漲，而非通膨增速的持續抬升。當時是美國進口方支付了主要關稅，爾後價格緩慢回落，原因是價格上升引起消費者需求下降或轉移至其他替代商品、進口商改變供應鏈，以及美國政府在2018年陸續下調了關稅稅率。

趙偉表示，美國即將公布的對等關稅存在三重不確定性。一是加徵對象範圍不確定；二是稅率不確定性，稅率的高低可能將考慮關稅稅率、增值稅、非關稅措施和外匯政策等因素，三是實施節奏和談判空間不確定性。

透過 Google News 追蹤中央社

白宮3月31日指出，美國總統川普將於4月2日在白宮玫瑰花園（Rose Garden）宣布他的「以國家為基礎」（country-based）對等關稅計畫，川普還會致力於在其他時間實施針對特定產業的關稅。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）稍早報導，美國可能將原擬的對等關稅改為對全球課徵最高20%齊頭關稅。該報引述川普政府一位官員的說法指出，對等關稅方案還沒被排除，但川普也傾向對美國呈現貿易逆差的所有國家課徵關稅，他還要知道每個國家的「清楚數字」。（編輯：吳柏緯）1140401