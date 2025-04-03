川普對新加坡祭10%對等關稅 星學者：間接衝擊大

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（中央社記者吳昇鴻新加坡3日專電）美國總統川普宣布對新加坡實施10%對等關稅。新加坡學者分析，供應鏈結構複雜，關稅對新加坡的直接衝擊或許可控，但新加坡一些貿易夥伴受高關稅影響，對獅城來說，間接衝擊帶來的干擾更多。

新加坡出口到美國的商品將面臨10%的對等關稅。新加坡歐洲工商管理學院經濟學教授杜特（Pushan Dutt）在聯合早報報導中表示，新加坡會嘗試與美國重新商討，問題是這需等一段時間，川普政府將專注與主要貿易夥伴例如歐盟、中國、加拿大、墨西哥、日本和印度談判。

杜特指出，關稅對新加坡的直接衝擊或許可控，但間接衝擊帶來的干擾更多。新加坡相當依賴貿易，如果貿易戰全面爆發，世界貿易活動萎縮將波及新加坡。區域供應鏈結構複雜，而新加坡一些主要貿易夥伴，包含中國、印度和東協國家面對高關稅，將帶來更多貿易活動的干擾。

新加坡與美國自由貿易協定自2004年生效以來，雙邊貿易額成長，美國對新加坡貿易順差，新加坡是唯一與美國有貿易逆差的東協國家。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深經濟專家丘偉賢曾告訴中央社，加徵關稅有助美國在短期內降低貿易逆差、增加收入，但也可能因進口至美國的商品被課徵高額關稅後，成本上漲轉嫁至消費者，進一步推升通膨，新加坡是小型開放經濟體，也是東南亞經貿中心，如果整個區域都受到貿易戰衝擊，經濟成長勢必因此放緩。

聯合早報報導，新加坡金融管理局（MAS）發布訊息表示，已準備好因應新幣相關波動，並確保外匯和貨幣市場保持有序，密切關注市場動態，評估其對新加坡經濟的影響。

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星展集團經濟師蔡漢廷分析，雖然在新美自貿協定下，新加坡不對美國進口產品（除酒精飲品）徵收關稅，讓對等關稅帶來的直接風險較低，但若美國未來對新加坡醫藥領域出口直接課稅，仍將衝擊星國。

經濟學家瓦爾瑪（Sonal Varma）指出，美國對歐洲聯盟加徵關稅，對亞洲的化學和醫藥領域衝擊最大，尤其是新加坡和日本，因為這兩個國家和歐盟簽署自貿協定，品質和監管水準較高，歐盟從新加坡和日本進口產品，再賣到利潤好的美國市場。（編輯：唐聲揚）1140403