TikTok交易 字節跳動：未與美政府達成任何協議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）美國總統川普日前表示，美國政府已「非常接近」達成TikTok相關協議，他今天將字節跳動出售TikTok在美業務的期限延長75天。字節跳動發表聲明表示，未與美國政府達成任何協議，並指任何協議均須經有關審查程序。

字節跳動5日凌晨在其微信公眾號發表聲明，指該公司尚在與美政府商談之中，未達成任何協議，雙方在很多關鍵問題上仍存分歧。按照中國法律規定，任何協議均須經有關審查程序。

川普日前表示，他的政府已「非常接近」達成TikTok相關協議，目前有許多投資人參與。川普今天將字節跳動出售TikTok在美業務的期限延長75天；若不在期限內找到非中國買家，TikTok可能被禁止在美營運。（編輯：陳鎧妤）1140405