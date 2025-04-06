川普宣布對等關稅 泰國副總理將赴美溝通

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（中央社記者呂欣憓曼谷6日專電）美國總統川普（Donald Trump）對各國家地區宣布對等關稅稅率，泰國也不例外。泰國總理貝東塔今天表示，副總理兼財政部長皮猜下週將率團前往美國，與美方協商與溝通。

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）在3日政策宣布當天發布聲明表示，泰國政府已準備好在適當時機與美國政府展開對話，以達到公平貿易平衡，把對2個經濟體的干擾降到最低。

她說，泰國在1月6日成立「美國貿易政策工作小組」，過去3個月，工作小組和公私部門合作提出方案，目標在於提供足夠誘因，以促使美方願意與泰方進入談判。

貝東塔今天早上再度發聲明指出，可以預見全球將透過關稅做為工具，展開激烈報復行動，多個國家已決定與美國政府談判；對泰國而言，關稅措施對泰國的出口造成重大影響，尤其是電子產品、加工食品以及農產品。

貝東塔指出，今年1月6日政府成立專責小組，持續與民間企業及美國代表進行正式與非正式磋商；皮猜（Pichai Chunhavajira）下週將率團前往美國，與當地政府、企業及貿易相關各方會面，與美方溝通這次的重大貿易政策變動，皮猜將向美方表明，泰國不僅是出口國，更是美國長期可信賴的經濟夥伴與盟友。

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貝東塔表示，政府擬定多項政策例如增加自美國進口能源、航空及農產品，加強與美國的農業、工業及其他重要利益團體合作；泰國也將與美國協商，內容包括促進泰國在美投資、降低進口限制障礙及打擊濫用泰國作為原產地中轉的行為。

貝東塔表示，4月8日她與所有相關部門開會後，將會以國家利益為首要考量總結政策方向，政府將推出短期與長期的措施，支援受影響的中小企業與大型產業，也將加快開拓新的出口市場，以分散泰國企業風險，特別是積極推動與中東、歐洲與印度的貿易協商，加速自由貿易協定（FTA）的談判進程。（編輯：張芷瑄）1140406