憂經濟衰退降低需求 原油價格再跌3%

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（中央社東京7日綜合外電報導）油價今天下跌逾3%，加劇上週跌幅，主因是美國和中國之間不斷升級的貿易緊張局勢，讓人們擔心經濟衰退將減少原油需求。

截至格林威治時間零時49分（台灣時間上午8時49分），布倫特原油期貨下跌2.28美元，跌幅3.5%，報每桶63.30美元；美國西德州中級原油期貨下跌2.20美元，跌幅3.6%，報每桶59.79美元，兩個指數均觸及2021年4月以來的最低點。

由於中國加徵對美國商品的關稅，貿易戰升級，導致投資人預期經濟衰退的可能性更高，4日油價暴跌7%。過去一週，布倫特原油下跌10.9%，美國西德州中級原油下跌10.6%。

樂天證券經濟研究所大宗商品研究員吉田哲（Satoru Yoshida）表示：「價格下跌的主要驅動因素，是擔心關稅將削弱全球經濟。」

他表示：「此外，OPEC+計劃增產也加劇了拋售壓力。」他補充說，中國以外國家的報復性關稅將是值得關注的關鍵因素。

吉田哲預計，如果股市持續下跌，美國西德州中級原油可能跌至55美元甚至50美元。

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針對美國總統川普的關稅，中國4日表示將對美國商品加徵34%關稅，證實投資人對全面全球貿易戰正在全面爆發，以及全球經濟可能面臨衰退風險的擔憂。

石油、天然氣和精煉石油產品的進口獲得川普全面新關稅的豁免，但這些政策可能引發通膨、減緩經濟成長並加劇貿易爭端，進而壓低油價。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140407