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印尼總統普拉伯沃：高關稅政策導致全球動盪

2025/4/8 17:13
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（中央社記者李宗憲雅加達8日專電）印尼總統普拉伯沃今天出席一場經濟論壇時表示，高關稅政策造成衝擊，也令許多國家感到焦慮。另外，普拉伯沃昨晚召集部會首長開會應對美國關稅措施。經濟統籌部長艾朗嘉已表示不採取關稅報復。

普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天在論壇上說，「目前全球（經濟）正在動盪，這是因為經濟實力最強的國家之一，提高許多國家的關稅，令各國很擔心」。他未點名哪個國家，但外界認為他所指的就是美國。

普拉伯沃強調，印尼持續努力維持國家經濟穩定，並加強獨立自主。他補充，經濟獨立的想法很早前就已提出。

他說：「從建國先賢們和我本人，一直都強調國家經濟自主的重要性，這樣我們才能站穩腳步。」

印尼經濟統籌部今天在雅加達舉行論壇，旨在討論各項經濟議題，其中包括美國關稅計畫可能造成的衝擊。總統普拉伯沃、多名部會首長以及銀行界、商界和學術界代表出席。

普拉伯沃在論壇上坦言，他所領導的政府在與民眾溝通方面表現不佳，這是他作為領導人須承擔的責任。

他說：「在這個時代，領導人必須對意見抱持開放態度。我們並不反對批評，事實上我們喜歡收到批評，因批評有助於我們提高警惕。」

另外，印尼總統府表示，普拉伯沃昨天邀集多名部會首長召開會議，討論全球經濟情勢發展和政府策略，其中包括美國的關稅政策。

出席會議的經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）會後表示，政府已進行深入討論，很快就會向美方轉達討論結果。

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艾朗嘉日前已強調不會對美國採取關稅報復，並指出，東協成員國代表10日將舉行會議，討論如何應對美國總統川普（Donald Trump）的關稅計畫。

川普日前宣布對個別國家徵收17%至49%對等關稅，及整體一致性10%的進口貨品關稅。根據川普團隊的資料，美國將對印尼課徵32%關稅。（編輯：唐聲揚）1140408

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