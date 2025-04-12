美參議員致函證管會 要求查川普是否涉內線交易

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國多位聯邦參議員今天籲請美國證券管理委員會（SEC）調查總統川普或其盟友在全球關稅政策出現重大逆轉之前，是否違反證券法。

法新社報導，民主黨6位資深參議員致函證管會指出，川普本月9日一早於股票下跌時，在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說「現在是買入好時機！！！」

數小時後，川普宣布暫緩對數十個國家徵收額外關稅90天，引發市場歷史性反彈，標準普爾500指數（S&P 500）創下自2008年金融危機復甦以來的單日最佳表現。

這封信函由麻薩諸塞州進步派的華倫（Elizabeth Warren）領銜，要求證管會調查是否有「任何內部人士，包括總統的家人，事先知道暫緩課徵關稅的消息，並在總統宣布之前濫用此消息進行股票交易」。

川普在「真實社群」貼文中署名DJT，這既是他全名的縮寫，也是他的媒體公司「川普媒體與科技集團」（Trump Media & Technology Group）在股市的代號。這家公司的股價9日上漲21.67%。

白宮聯絡助理馬丁（Margo Martin）9日在社群平台X發布一段影片，顯示川普吹噓他的億萬富翁朋友們在他改變關稅政策後於股市賺了多少錢。

川普在橢圓形辦公室的活動上介紹87歲的嘉信理財集團（Charles Schwab Corporation）創辦人史瓦布（Charles Schwab）。川普說：「這是史瓦布…他不只代表一家公司，他實際上是一個人！他今天賺了25億美元。」

川普隨後指著另一名看不清臉的與會者說：「他賺了9億美元，還不錯。」獨立報（The Independent）認為此人是美國改裝房車系列賽（NASCAR）車隊老闆潘斯基（Roger Penske）。

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示：「腐敗和無法無天已成為川普政府的標誌。」

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儘管目前尚未發現任何腐敗的證據，但人們擔心川普及其家人透過愈來愈多途徑將總統權力貨幣化，因此要求採取行動。

不過白宮向「華盛頓郵報」表示，川普在「真實社群」的貼文只是為了「安撫」大眾，他有責任「讓市場和美國人民對他們的經濟安全感到放心」。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1140412