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中馬聯合聲明 加強產業與供應鏈合作反濫加關稅

2025/4/17 11:46
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（中央社記者張淑伶上海17日電）中國和馬來西亞今天發布聯合聲明，內容回應當前局勢，雙方同意打造新質生產力合作高地，推動加強產業鏈、供應鏈合作，並強調維護南海和平、安全與穩定的重要性。聲明也反對「肆意加徵關稅」的貿易限制措施。

中國國家主席習近平15日至17日對馬來西亞進行國是訪問，並與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）會談。新華社今天發布「中國和馬來西亞關於構建高水平戰略性中馬命運共同體的聯合聲明」，內容共56條。

根據聯合聲明，中國和馬來西亞同為亞太重要發展中國家、新興市場經濟體代表和全球南方重要參與者。面對「世界之變、時代之變、歷史之變」，中馬兩國將立足戰略長遠，增進戰略協調，深化務實協作。

在加強戰略協作方面，中馬兩國領導人一致同意保持高層密切交往。馬來西亞重申奉行「一個中國政策」，不支持任何台獨主張。雙方同意建立外交國防「2+2」對話機制，進一步拓展高水準戰略溝通管道和政治安全合作平台。

此外，中馬雙方同意進一步完善並用好國家安全、防務、執法合作機制，展開更多聯演聯訓、互訪交流、官員培訓等交流合作。

在深化發展對接方面，雙方同意共同致力於打造地區新質生產力合作高地；圍繞數位經濟、綠色經濟、藍色經濟、旅遊經濟4大重點領域，拓展未來經濟合作；共同打造安全、穩定的產供鏈，推動加強產業鏈供應鏈合作，鼓勵雙向投資。

馬來西亞歡迎中國企業參與馬來西亞5G網絡建設，雙方致力於發掘半導體產業鏈合作潛力，維護產供鏈穩定。

雙方同意加強基礎設施互聯互通合作，共同實施好東海岸鐵路等重點項目，促進鐵海聯運、提升地區互聯互通建設。雙方並將展開全面的航空合作，密切吉隆坡國際機場與鄭州新鄭國際機場之間的航空物流合作，致力於實現中國與東協之間無縫銜接的「空中絲綢之路」共同願景。

在維護南海和平穩定方面，雙方強調維護南海和平、安全與穩定的重要性，同意透過友好磋商和談判以和平方式解決爭議，並呼籲各方保持克制。「聯合聲明」在不點名美國的情況下表示，雙方一致認為，「非直接相關方的介入可能適得其反」。

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此外，中馬將推動2026年達成有效、富有實質內容的「南海行為準則」，努力將南海建設成為和平、友好與繁榮之海。

在多邊合作方面，中馬雙方將攜手推進普惠包容的經濟全球化，促進貿易和投資便利化，「反對肆意加徵關稅等違反世界貿易組織規則的單邊貿易限制」。（編輯：吳柏緯）1140417

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