日本米荒 政府釋出儲備米僅極少數流入市面

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（中央社記者楊明珠30日專電）日本農林水產省今天表示，3月競標的儲備米約21噸當中，截至4月13日，流入市面的米僅其中的1.9%。日本正面臨米荒、米價高的情況，日本商社為了調度米，陸續從台灣、美國等地進口。

日本放送協會（NHK）報導，農林水產省（農業部）表示，3月實施2次儲備米的競標，被標得的米合計21萬噸，其中，集米業者從倉庫取出的數量是13萬7879噸，交給批發商的米約2萬73噸，批發商交到零售業、外食業者等的數量合計約4179噸，占被標得的儲備米的1.9%。

相較於上一次3月30日公布的數據，儲備米交到零售業、外食業等消費市場的數量增加了3700噸，但從被標得的儲備米的整體數量來看，噸數相當少。

日本農林水產大臣江藤拓4月8日在記者會上表示，預估儲備米開始4月10日左右才會在市面上架。到了本15日，他在記者會上說：「中小型超市等表示，『最快4月底至5月儲備米才可能在市面上架』。」

農林水產省研判，可能是業者之間簽約等作業需一定的時間。

目前日本國產米的價格居高不下，市面上對於米的需求之大，堪稱空前，販售米的商社（貿易公司）、批發商為了因應來自超市或外食企業的訂單，即使需付關稅也想進口稻米。

日本有「最低進口配額（Minimum Access，MA）」的措施，政府一年之間約對77萬噸外國米不課關稅進口，在此機制以外，民間企業若要進口稻米的話，平均每公斤被課341日圓（約新台幣78元）關稅。

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綜合商社兼松（Kanematsu）表示，利用「最低進口配額」機制從台灣、美國等進口稻米，但今年為因應超市、外食企業的訂單，考慮以民間進口的框架，首度付關稅進口稻米，數量約2萬噸。其中，美國產的「加州玫瑰米」（Calrose Rice，日本珍珠米發展而成）品種米占9成。

米穀批發商也出現即使支付關稅也要進口外國米的動向。神明公司計畫進口約2萬噸、木德神糧公司進口5000噸，然後販售給超市、外食企業等。（編輯：高照芬）1140430