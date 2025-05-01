美貿易代表：數週內敲定一些協議 尚未與中國談判

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國貿易代表葛里爾今天表示，總統川普政府預計數週內與一些貿易夥伴敲定初步關稅協議，但美國與印度的談判尚未「接近終點」，目前也還沒有與中國展開正式談判。

路透社報導，葛里爾（Jamieson Greer）告訴福斯新聞頻道（Fox News Channel），川普政府專注於「有針對性的」（targeted）協議，以增加美國出口的市場准入、降低關稅與非關稅貿易障礙，以及提升美國經濟安全為目的。

葛里爾表示：「我想說，有些協議已接近談判完成…我不想公開談判內容，但我要說的是，我們將在數週、而非數月的時間內宣布一些初步協議。」

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）4月29日透露，華府已與1個重要貿易夥伴達成首個貿易協議，但仍需經過該國國會和總理批准。

被問及是否即將與印度達成協議時，葛里爾回應，目前「尚未接近終點，但我與印度貿易部長保持通話」。

葛里爾表示，他將於5月1日會見日本、南美洲國家蓋亞那和沙烏地阿拉伯的代表，並於隔日會見菲律賓代表，同時與韓國和英國密切合作。

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他指出，儘管他4月2日曾與中國國務院副總理何立峰通話，宣布將課徵高額對等關稅，但目前尚未與中方展開正式談判。葛里爾表示，川普政府希望與中國進行公平貿易。

「我們不想發展由政府資助的經濟，而是希望生產並銷售真正的產品。這意味我們必須處理包括中國在內、有害的外國貿易行為。」（譯者：施施/核稿：何宏儒）1140501