加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
梅雨鋒面5/4報到 中部以北、東半部留意雨勢
首頁 / 國際

美貿易代表：數週內敲定一些協議 尚未與中國談判

2025/5/1 17:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國貿易代表葛里爾今天表示，總統川普政府預計數週內與一些貿易夥伴敲定初步關稅協議，但美國與印度的談判尚未「接近終點」，目前也還沒有與中國展開正式談判。

路透社報導，葛里爾（Jamieson Greer）告訴福斯新聞頻道（Fox News Channel），川普政府專注於「有針對性的」（targeted）協議，以增加美國出口的市場准入、降低關稅與非關稅貿易障礙，以及提升美國經濟安全為目的。

葛里爾表示：「我想說，有些協議已接近談判完成…我不想公開談判內容，但我要說的是，我們將在數週、而非數月的時間內宣布一些初步協議。」

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）4月29日透露，華府已與1個重要貿易夥伴達成首個貿易協議，但仍需經過該國國會和總理批准。

被問及是否即將與印度達成協議時，葛里爾回應，目前「尚未接近終點，但我與印度貿易部長保持通話」。

葛里爾表示，他將於5月1日會見日本、南美洲國家蓋亞那和沙烏地阿拉伯的代表，並於隔日會見菲律賓代表，同時與韓國和英國密切合作。

google news透過 Google News追蹤中央社

他指出，儘管他4月2日曾與中國國務院副總理何立峰通話，宣布將課徵高額對等關稅，但目前尚未與中方展開正式談判。葛里爾表示，川普政府希望與中國進行公平貿易。

「我們不想發展由政府資助的經濟，而是希望生產並銷售真正的產品。這意味我們必須處理包括中國在內、有害的外國貿易行為。」（譯者：施施/核稿：何宏儒）1140501

#川普
#中國國務院
#印度
#國會
#沙烏地阿拉伯
#貿易戰
#盧特尼克
#川普關稅
#葛里爾
川普
副總統：台美日經貿高度互補 雙軸轉型需多方合作敗選後首公開演說 賀錦麗批川普治下美國「自私」
葛里爾
美財長：與韓國關稅協商已初具輪廓韓國提「7月方案」 順利與美展開關稅磋商
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：