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希臘克里特島規模6.1地震 地中海周邊有感

2025/5/22 16:07
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（中央社雅典22日綜合外電報導）希臘克里特島和桑托里尼島上民眾今天因為清晨的規模6.1地震而為之一驚，包括土耳其、以色列、埃及等地中海周邊國家都有感，所幸暫時沒有傳出重大災損。

法新社報導，美國地質調查所（USGS）指出，這起地震清晨6時19分發生在克里特島（Crete）首府赫拉克賴昂（Heraklion）東北方82公里的海中，震源深度為68公里。

法新社駐雅典和埃及的記者分別通報這起地震在當地也感受得到。

國營希臘廣播電視公司（ERT）報導，克里特島雷西姆諾區（Rethymno）、拉西錫區（Lasithi）許多居民都被這起地震驚醒，倉皇逃出家門。

路透社報導，位在地中海沿岸的土耳其和以色列也感受得到這起地震。地震發生後，克里特島的緊急服務部門處於高度警戒狀態。消防隊表示，截至目前尚未接獲任何求助電話，也沒有財產損失通報。

根據X平台上的發文，當地人和初夏時節造訪克里特島的觀光客都為之一驚。

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希臘是歐洲最容易地震的國家之一。今年稍早觀光勝地桑托里尼島（Santorini）經歷長達數週地震活動，其頻律之高實屬前所未見，導致數以千計人撤離，並且關閉學校。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1140522

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