委內瑞拉反對派抵制國會選舉 總統馬杜洛政黨大勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社卡拉卡斯25日綜合外電報導）委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的政黨在今天舉行的國會和地方選舉中大獲全勝，反對派因不滿馬杜洛去年備受爭議的連任而抵制這次選舉。

法新社報導，委內瑞拉國家選舉委員會（CNE）說，執政的委內瑞拉聯合社會黨（United Socialist Party of Venezuela）贏得24個州長職位中的23個，並在國民議會（National Assembly）投票中獲得82.68%的選票。

主要反對派團體由廣受歡迎的領袖馬查多（Maria Corina Machado）領導，她呼籲選民不要投票，以免使她所謂的「鬧劇」選舉合法化。

法新社記者造訪幾個城市的投票所後表示，投票率與2024年7月的總統選舉相比明顯較低。

委內瑞拉國家選舉委員會估計，全國2100萬合格選民的投票率略高於42%。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

投票前，政府曾發動大規模逮捕及新的鎮壓異議人士行動。超過70人因涉嫌策劃「破壞」選舉而被捕。

委內瑞拉的獨裁左派政府經常指控反對派在外國支持下策劃推翻馬杜洛。馬杜洛今天稱讚選舉結果是「和平與穩定的勝利」。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1140526