日本對外淨資產創新高 卻失去世界最大債權國寶座

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（中央社東京27日綜合外電報導）根據日本財務省今天公布的資料，日本去年對外淨資產增至歷史新高，但仍被德國超越，因此失去了稱霸34年的世界最大債權國寶座。

法新社報導，官方資料顯示，截至去年底日本對外淨資產較前1年同期增加12.9%至533兆500億日圓（約新台幣111兆元），但低於德國的569兆6500億日圓，意味日本失去了1991年以來維持的世界冠軍頭銜。

不過，日本政府淡化這樣的發展。官房長官林芳正在記者會上表示：「對外淨資產是由數個不同因素相加所決定，包括金融資產價格和債務的變化，以及國際收支。」

他說：「鑒於這些點以及日本對外淨資產持續穩定增加，我們認為，不該把單純的世界排名改變視為日本立足點發生重大變化的跡象。」

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日本財務省資料還顯示，中國去年底結算的對外淨資產為516兆2800億日圓（約新台幣108兆元），守住世界第3名位置；其次是香港的320兆2600億日圓和挪威的271兆8300億日圓。

另據資料，去年日本對外資產和負債金額雖皆受惠於日圓貶值而增加，但資產增幅較大，原因之一是企業對外投資擴大。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1140527