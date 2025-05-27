阿根廷批准退出世衛 加強與美國衛生合作

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（中央社布宜諾斯艾利斯26日綜合外電報導）阿根廷政府在美國衛生部長小羅勃甘迺迪訪問布宜諾斯艾利斯期間，批准退出世界衛生組織（WHO）的決定，並重申將與華盛頓合作。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）1月表示美國將退出世衛後，阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）2月也跟進宣布退出。米雷伊政府今天發布聲明，說明退出世衛的理由。

聲明說：「世衛的建議之所以無效，是因為它們不是基於科學，而是基於政治利益和拒絕反省自身錯誤的官僚結構。」

阿根廷先前曾指控世衛在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間採取「穴居人式的隔離」，對疫情的應對堪稱「災難」。

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在這項聲明發布之際，正值小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）和阿根廷衛生部長盧戈內斯（Mario Lugones）會面，以確定「加強衛生系統透明度和信任的聯合工作議程」。

盧戈內斯說：「我們與小羅勃甘迺迪一起，對全球衛生合作的未來有信心。我們對未來的道路有著相似的願景。」（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1140527