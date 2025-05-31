大馬首相強調東協自主 倡開放貿易堅守多邊原則

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（中央社記者吳昇鴻新加坡31日專電）馬來西亞首相安華今天在新加坡舉行的香格里拉對話中發表演說，呼籲維護開放、可預測且以規則為基礎的國際體系，強調東協應堅守自主與多邊原則，並指出在南海等區域議題上，各方應避免對抗、鼓勵對話。

2025年香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）自30日至6月1日在新加坡舉行，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等政要發表談話。馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）今天下午也發表演說，聚焦區域經濟、南海爭議與東協立場。

安華指出，經濟發展的開放性不僅關乎繁榮，也是一種凝聚力，能促進國家之間與社會內部的連結，進而共同應對貧窮、社會不平等與數位落差等當代挑戰。他強調，開放市場創造了相互依存，有助於各國交流而非對抗。

安華表示，東南亞一向依賴全球化貿易，馬來西亞與區內多國一致支持開放、可預測且以規則為基礎的國際經濟體系，這樣的體系不是權宜之計，而是維持穩定的基石。

他說，一旦此體系遭到破壞將導致市場失衡、資金流動停滯與投資信心下降，可能引發系統性衝擊。在安全議題方面，安華重申馬來西亞在南海爭端中，主張透過外交原則與對話解決分歧。

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安華表示，「若不與一方完全結盟，就必須接受另一方」的說法站不住腳，呼籲各方保持克制，避免升高緊張局勢，馬來西亞願與所有願意合作的國家接觸，「我們歡迎美國在區域內持久而強勁的存在以促進和平，同時也維持與中國活絡的關係，深化與亞洲、歐洲及全球南方的合作夥伴關係」，東協中心性不應受到大國競爭侵蝕，而應繼續發揮區域主體性，在日益破碎的全球格局中維持和平與秩序。

赫格塞斯在香格里拉對話會議期間，與多位東南亞國家國防部長和代表會面，並表示美方將加強與東協國家的國防事務合作；馬克宏也發表演說，向東南亞表明法國可作為美、中之外的第三可靠選項。（編輯：田瑞華）1140531