李在明政府甫上任 韓國會通過內亂、金建希特檢法

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（中央社記者廖禹揚首爾5日專電）韓國新任總統李在明4日就職，從最大在野黨搖身一變成為執政黨的共同民主黨，再次在國會推動通過蔡上兵特檢法、內亂特檢法及金建希特檢法3項多次遭尹錫悅政府否決的法案。

據韓聯社報導，這3項法案都以194票贊成、3票反對、1票棄權通過。李在明預料將不會對這3項法案行使「再議要求權」（否決權），接著就將進行特檢推薦、任命等程序。

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其中內亂特檢法是針對前總統尹錫悅去年12月宣布緊急戒嚴的相關內亂行為；金建希特檢法是針對前第一夫人金建希涉嫌收受名牌包包、介入選舉等違法行為；蔡上兵特檢法則是針對2023年7月在搜索失蹤者任務中殉職的海兵隊士兵死亡真相，以及軍方高層涉嫌妨礙調查等特檢法案。

蔡上兵特檢法曾在國會3度通過，內亂特檢法2度通過，金建希特檢法則4度通過，但都被尹錫悅政府否決。（編輯：唐聲揚）1140605