埃及近期地震活躍 官方示警「危險」強化防範

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（中央社記者施婉清開羅5日專電）埃及近期地震頻繁，最高曾到達芮氏規模6.4，所幸未發生破壞性影響。埃及環境部長3日示警，埃及正面臨活躍地震活動和劇烈環境變化，呼籲民眾時刻保持警覺和防範。

埃及國家天文與地球物理研究所（National Research Institute of Astronomy and Geophysics）6月3日公布，國家地震監測網在當日淩晨2時17分測到1次芮氏規模5.8地震，震源深度62公里。

地震震央位於土耳其東南方偏南129公里處。最靠近震央的埃及城市是東部西奈半島地中海海岸線的阿里什（Arish），震央距離阿里什北邊500公里。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及大開羅地區、三角洲地區、亞歷山大港都有震感。所幸截至目前暫無人員傷亡和財產損失回報。

埃及環境部長佛耶德（Yasmine Fouad）3日公開示警，埃及正面臨活躍的地震活動，並已進入「危險」階段，敦促各方持續做好應對準備。

佛耶德說，最近埃及地震活動異常頻繁，顯示埃及正在經歷紀錄上未曾發生過的異常地球物理事件。因此，埃及政府已設立中央危機管理機構，並制定全面策略來應對此類環境變化。

埃及近期頻發的地震還包括，5月14日凌晨1時，北邊地中海的馬特魯港（Matrouh）以南421公里處發生芮氏規模6.4地震；5月22日清晨6時，馬特魯以北499公里處發生6.2地震。埃及國家地震網後續還記錄到7次餘震，但均低於3.5。

埃及位於非洲板塊和阿拉伯板塊的交界處，整體而言地震活動相對較少，紅海沿岸和西奈半島靠近板塊分界線，屬於弱至中等地震活動區。另外，埃及北部因靠近地中海東部地震帶，較可能受希臘和土耳其兩地強震的間接影響。

佛耶德補充說，雖然地震並非由氣候變遷直接引起，但海平面上升可能會導致地震活動頻率增加，且埃及的天氣現象變化已變得更加強烈和頻繁。佛耶德斷言，全球性氣候變遷問題已改變了埃及的天氣模式。

5月31日，埃及北海岸城市，也是埃及第2大城市的亞力山卓（Alexandria）遭遇罕見的強風及強烈的雷暴和冰雹，當時風暴吹倒樹木和電線桿，造成多盞路燈損壞，且多條道路淹水和大規模停電，全市居民陷入一片恐慌。很多人在社群媒體上發布驚悚畫面，當天地方政府也宣布進入緊急狀態。

埃及紅新月會（Egyptian Red Crescent）3日發出緊急指示，要求民眾避免靠近過於老舊或已經出現裂縫的建築物。

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根據資料，1992年開羅曾經歷一場造成500人死亡的規模5.8地震，雖非強震，但由於開羅市中心多老舊建築且人口稠密，釀成嚴重災害。

另外，目前已知埃及經歷過最強烈的地震是1995年的規模7.3地震，震央位於西奈半島和沙烏地阿拉伯西部邊境的狹長水域間，紀錄有8人死亡。（編輯：唐聲揚）1140605