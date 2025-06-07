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中國企業大舉投資秘魯採礦業 造成環保生態危機

2025/6/7 08:56
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市6日專電）中國國營企業近年來在秘魯加大投資開採銅、鐵及其他金屬礦產，但卻漠視環境保護工作，造成各地嚴重污染，對當地生態體系帶來衝擊危機，更引發秘魯民眾的不滿與抗議。

根據「美洲對話」（DIALOGO AMERICAS）調查報導，中國目前是秘魯礦業最大的外資來源，去年中國國企已在該國7個主要礦業項目中，投資高達110億美元（約新台幣3300億元），佔秘魯全國礦業項目總額540億美元的1/5。其中又以由「中國五礦集團」銅礦開採、以及「中國鋁業集團」正在經營的銅礦擴建工程為大宗。

報導指出，去年10月中國國家發展和改革委員會（發改委）和秘魯政府簽署協議，推動在該國的礦業投資發展。「中國五礦集團」今年3月宣布，將重啟已經停擺10年，位於秘魯東北部加萊諾（Galeno）的銅礦開採項目，但過去就因為可能破壞湖泊和生態系統引發關切。而且根據研究，此區地層含有大量硫化物，一旦開採，恐引發水質酸化問題，危及當地社區與農業灌溉水源。

而另一個由「中國五礦集團」營運多年的拉斯班巴斯（Las Bambas）銅礦礦場，更成為環保與社會衝突的中心。礦場長期以卡車運輸礦石，每天有超過370輛卡車行駛長達450公里至港口，導致沿線村落面臨嚴重粉塵、噪音與空氣污染。此外，河川水質惡化、農地受損情況屢見不鮮，當地社區多次抗議甚至封鎖道路，但仍沒有獲得改善及補償。

至於「中國鋁業集團」營運的托羅莫喬（Toromocho）銅礦礦場，不只在2020年因重金屬污染附近河川與湖泊，被秘魯政府裁罰。2013年甚至曾在未獲得當地社區同意，以及缺乏後續妥善的安置條件下，就強制遷離原本居住在當地近5000位居民，涉嫌侵犯人權，導致許多居民生活陷入困境。

諸多爭議還未解決，「中國鋁業集團」在當地已經著手新的開採項目，計劃在托羅莫喬礦坑北部、東北部以及更深層區域，以尋找更多銅與鉬礦儲量。此舉引發進一步對環境污染，以及衝擊更多居民生活的憂慮與抗議。

秘魯政府已經接獲多起投訴，因為包括「中國鋁業集團」等中國企業大量使用外包和短期合約人力，導致當地就業機會不穩定，工資低落。

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秘魯律師雷卡瓦倫（Isabel Recavarren）在接受「美洲對話」訪問時也強調，對中國企業剝削勞工的指控包括工作環境惡劣、工時過長、薪資偏低及缺乏安全設備，更有工人因籌組工會而遭解僱，這些行為凸顯中國企業在秘魯礦業經營是一種「掠奪性」行為。

「美洲對話」是由美國南方司令部所營運的官方媒體平台，創立於2000年。內容聚焦拉丁美洲與加勒比海地區，涵蓋國防安全、反恐、毒品走私、戰略合作與地區政治等議題。近年來也鎖定中國、俄羅斯在拉丁美洲的滲透與影響力，擴大報導中國在該區的非法採礦、違法漁業捕撈以及網路戰等。（編輯：張芷瑄）1140607

#中國國家發展和改革委員會
#秘魯
#投資
#拉丁美洲
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