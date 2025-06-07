加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／稀土磁鐵關稅戰焦點 川普指習同意放行
首頁 / 國際
石破茂
新聞專題
石破茂1/295
首頁 / 國際

石破茂說「群馬人似乎很兇」澄清無歧視之意

2025/6/7 18:45（6/7 18:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京7日專電）日本首相石破茂今天到群馬縣前橋市視察地方創生時講出「聽到群馬縣就覺得似乎有很多很兇的人」、「群馬縣的女人似乎很強悍」。日媒指出，這番不恰當的發言可能挨轟。石破解釋，他是指群馬的女性很堅韌，沒有歧視意思。

日本時事通信社報導，石破今天視察群馬縣前橋市，與當地的經營者進行意見交換時表示，「我們西日本的人光是聽到北關東就覺得有點恐怖，群馬縣似乎有很多很兇的人」、「群馬縣的女人似乎很強悍，會讓人心生畏懼」。

石破被媒體問及他所講的話的含意時表示，「大家都知道有關群馬的風土，就是有人說『女人當家和冬天乾冷的西北風』（かかあ天下と空っ風）。我認為這是指群馬的女性很堅韌，撐起這地區的意思，我完全沒有歧視的意思」。

日本產經新聞報導，對於自己的發言，石破解釋說，「自己來到群馬，覺得和大家所說（好像有很多很凶的人）的不同，我再度認為實際走訪各地是很重要的」。

推動地方創生是石破施政的招牌政策，今天他是與據點設於前橋市的經營者所組成的「太陽之會」成員討論如何讓地方活絡化。

google news透過 Google News追蹤中央社

在此之前，石破還在日本眼鏡品牌JINS的交流設施「JINS PARK」聽取JINS控股公司執行長田中仁的簡報，了解由民間主導地方創生、造鎮的事例，作為官民合作的參考。

群馬縣在明治時代（西元1868-1912年）蠶絲業發達，大多靠女性從事支撐這行業。「かかあ天下」一詞代表上州（群馬的舊稱）的男人感謝老婆支撐蠶絲業的貢獻，也具有男人向人炫耀「我老婆天下第一」之意。（編輯：唐聲揚）1140607

#群馬縣
#石破茂
#西日本
延伸閱讀
日本石川縣議會正副議長出爐 皆由女性出任創首例日相石破茂赴美首會川普 將談台海穩定重要性日相石破茂將訪大馬印尼 夫人佳子首度同行
石破茂
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
李在明任韓國總統 日相石破茂有意儘早召開領袖會談
37
更多編輯台推薦新聞：