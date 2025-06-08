美以援助團暫停發物資 哈瑪斯矢言保護聯合國車隊

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（中央社耶路撒冷/開羅7日綜合外電報導）由美國和以色列支持的人道援助組織今天並未分發任何糧食，並指責巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯發言威脅，讓他們「無法」在加薩走廊展開援助行動，但哈瑪斯否認此說法。

使用美國私人安保和物流公司運轉的加薩人道主義基金會（Gaza Humanitarian Foundation，GHF）表示，正在調整營運方式，以因應不明威脅。

加薩人道主義基金會後來在臉書（Facebook）發文表示，明天將重新開放兩個服務點。

哈瑪斯（Hamas）一名官員告訴路透社說，他對此類「據稱威脅」毫無知悉。

哈瑪斯治下加薩政府媒體辦公室今晚表示，加薩人道主義基金會的行動「在各個層面都徹底失敗」，哈瑪斯已準備好協助確保另一個長期由聯合國主導的人道行動順利運送援助物資。哈瑪斯也呼籲所有巴勒斯坦人保護人道救援車隊。

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以色列和美國指責哈瑪斯竊取聯合國主導的人道援助物資，但哈瑪斯對此予以否認。

一名哈瑪斯消息人士表示，哈瑪斯的武裝支派將從明天開始，在聯合國主導的援助行動路線附近部署一些狙擊手，以防止武裝團體搶劫糧食車。對此，聯合國尚未回應置評要求。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1140608