俄國北韓關係更緊密 莫斯科與平壤直達車6月復駛

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（中央社莫斯科9日綜合外電報導）國營的俄羅斯鐵路（Russian Railways）今天表示，莫斯科（Moscow）與北韓首都平壤（Pyongyang）的直達旅客列車自2020年中斷服務之後，排定於這個月首度復駛。

路透社報導，俄鐵表示已與北韓火車部門達成協議，自17日起恢復兩國首都之間每月兩次的服務。莫斯科與平壤的距離超過1萬公里，坐火車需8天才能抵達，是全球旅程最長的直達列車。

平壤與緊鄰中國東北邊境的俄國城市哈巴羅夫斯克（Khabarovsk）則將於19日恢復通車。

俄羅斯與北韓的旅客鐵路交通於2020年2月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情正炙時中斷。

俄國和北韓此後已升高合作，包括軍事領域，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和北韓領導人金正恩去年已簽署全面的戰略合作條約。

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北韓4月底證實派遣了超過1萬兵力和武器至俄羅斯，協助莫斯科當局在烏克蘭的戰事，而這項援助後來證實有著關鍵影響力，協助俄自烏手中奪回庫斯克州（Kursk）西部地區。

兩國之間並非毫無客運鐵路服務：俄羅斯遠東地區海參崴（Vladivostok）往返北韓港口城市羅先（Rason）的列車已在營運。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140610