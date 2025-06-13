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墨西哥公民命喪美國移民拘留中心 死因不明

2025/6/13 18:25
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（中央社墨西哥市12日綜合外電報導）美國政府強硬掃蕩無證移民的政策引發諸多示威抗議之際，墨西哥外交部今天表示，一位墨國公民近日因為不明原因在美國移民暨海關執法局（ICE）的拘留中心喪命。

法新社報導，這起死亡事件發生的時間點，正值美國境內數個州持續舉行示威活動，尤其是在加州，抗議美國總統川普（Donald Trump）政府掃蕩非法移民的突襲行動。

墨西哥外交部透過聲明指出，這名男子6月7日命喪喬治亞州的一處ICE拘留設施內，他先前是從州立監獄轉移過去。

美國當局已經將這起死亡事件，通知墨西哥駐喬治亞州首府亞特蘭大的領事館。

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墨西哥外交部說道：「領事館人員已經跟當地政府、ICE以及該名男子的家屬建立聯繫，以釐清事實、確認官方死亡原因，並為死者家屬提供法律諮詢和支持。」

墨西哥外交部提到，儘管領事館人員定期前往這座拘留中心協助墨國公民，但領事館人員沒接獲通知可在這位男子拘留期間與他面談，「領事館已要求拘留中心當局作出解釋」。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1140613

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