桃園6歲童疑遭家暴 昏迷指數3與死神搏鬥中

（中央社記者吳睿騏桃園16日電）桃園市一名6歲男童疑遭家暴虐打，月初因傷勢嚴重昏迷送醫，醫護人員發現男童頭部重創、四肢骨折通報警方，檢警懷疑是男童生母與繼父聯手施暴但遭否認，目前男童仍在加護病房觀察中。

檢警調查發現，遭虐打昏迷的男童送醫時體重不到14公斤，遠低於6歲孩童的正常體重，全身到處都是遭虐打的新舊傷痕，而男童的四肢還有骨折現象、腳踝也變形，送醫時更因頭部重傷昏迷不醒，醫院也緊急啟動急救措施，要挽救這條小生命。

檢警調查後表示，受虐男童家庭狀況複雜，父母離婚後，他與哥哥由生母撫養，後來生母再婚又生下一名小孩。社會局在上週已函送地檢署，檢警將介入調查，並追究男童生母、繼父涉嫌家暴、兒少及重傷害等刑責。

桃園市政府社會局表示，男童遭虐打送醫後，生父已緊急將男童哥哥帶走安置，所幸並未發現遭虐打跡象。至於生母與繼父生育的小孩，則未出現受虐情況，只有這名男童遭虐打傷勢嚴重，但男童的生母及繼父在偵訊時，矢口否認施暴行為，卻又無法交代男童傷勢。

醫院表示，男童目前昏迷指數為3，送醫至今都在加護病房觀察，目前仍與死神搏鬥中。社會局已介入緊急安置。

而看過男童傷勢的社工則是氣憤的表示，不懂為何有人忍心對年幼的男童施暴，期盼法律能嚴懲施暴者，還給男孩一個公道。（編輯：李錫璋）1071016