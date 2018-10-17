選舉查察 檢察總長指示查處影響選舉假消息

士林地方檢察署17日召開民國107年度地方公職人員選舉查察分區座談會，各級長官除對各與會單位具體查賄策略及查賄工作績效表示嘉勉，並就各單位執行選舉查察的現況及策進作為詳加討論。（士林地檢署提供）中央社記者蕭博文傳真 107年10月17日

（中央社記者蕭博文台北17日電）士林地方檢察署今天召開民國107年度地方公職人員選舉查察分區座談會，檢察總長江惠民在會中指示保持執法中立性、查處假消息影響選舉案件等5大重點。

選舉查察分區座談會由台灣士林地方檢察署舉辦，邀集轄內警調廉政機關，法務部常務次長張斗輝、檢察總長江惠民、台灣高等檢察署檢察長王添盛、廉政署長朱家崎等人到場聽取簡報，並指示各項工作重點。

士檢新聞稿指出，各級長官除對各與會單位具體查賄策略及查賄工作績效表示嘉勉，並就各單位執行選舉查察的現況及策進作為詳加討論。

張斗輝在會中提出3點提醒，包括密切注意假消息影響選舉衍生的問題、防範選舉賭盤介入選舉、針對公職選舉與公民投票二者法規差異性可能衍生的爭議預作因應。

江惠民則提出5大工作重點，包括保持執法的中立性、注意程序正義、團隊辦案及精緻偵查、不同地檢署對相同事件應為一致性處理、查處假消息影響選舉的案件。

王添盛也肯定檢警調在大選前專案掃蕩組織犯罪及地下匯兌所付出的努力，期勉繼續全力防範金錢及暴力介入選舉。士檢檢察長姜貴昌則宣示各單位應密切聯繫，通力合作，積極查緝賄選，斷絕黑金政治。

士檢今天也正式啟動自行設計的「抓賄選賺獎金」QR code檢舉賄選專頁，民眾只要以手機或平板電腦掃描QR code，就能直接連結檢舉賄選專頁，在家靜候檢警調抓賄結果就有機會領取高額獎金，不僅便利安全，又能對乾淨選風盡一份心力。（編輯：梁君棣）1071017