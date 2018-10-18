機場管制區內工人鬥毆 一人腹部受傷送醫

桃園國際機場公司管制區18日發生鬥毆事件，一名承包商工人疑因工作分派不均，與其他員工發生衝突及鬥毆，其中一名工人腹部受傷，現場血跡斑斑。（警政署航空警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 107年10月18日

（中央社記者吳睿騏桃園機場18日電）桃園國際機場公司承包商某營造公司工人，今天上午疑因工作分派不均，導致衝突及鬥毆，更造成一名男子腹部受傷送醫，目前航警局已經介入調查，以釐清相關案情。

警政署航空警察局今天下午表示，上午9時32分許，保安警察大隊第三隊第二分隊員警在執行北七崗哨勤務時，發現一名腹部受傷人員，由工程車載送要出管制崗哨就醫。

航警局表示，員警在詢問後了解，原來是泰欣工程員工因故互毆，才會導致員工受傷，保安警察大隊立即派員前往處置，並請桃園機場消防隊救護車，前往北七崗哨前將傷患載往醫院治療，並通報警力前往泰欣工程庫房第二行政區查看，但現場已無打鬥現象。

航警局調查發現，原來是桃園國際機場公司承包商泰欣營造公司，負責維護、維修巡檢水門的蔡姓員工等5人，因工作分派不均導致衝突及鬥毆，混亂中蔡男遭人以利刃傷及腹部，員警除到場採證，並將涉案人員及目擊證人帶回分隊部製作筆錄，釐清相關案情。（編輯：卞金峰）1071018