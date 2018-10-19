桃園弒母案 犯嫌移送檢方時低頭不語

（中央社記者邱俊欽桃園19日電）桃園市梁姓男子昨晚行凶，將母親頭顱砍下，從高樓住處丟到地面，梁男今天被依殺直系血親尊親屬罪嫌移送桃檢偵辦，檢方表示，今天仍無法完全釐清確切死因，下週一再進行解剖。

33歲梁姓男子昨天晚間在桃園市中壢區陸光六街家中，持菜刀瘋狂砍殺自己67歲的母親後，並將母親的頭顱砍下後，從12樓大廈住屋處，丟棄到1樓地面，警方獲報後，犯嫌拒不開門，最後經警方攻堅，動用辣椒水將梁男制伏在地。

警方表示，命案現場有嚴重打鬥痕跡，桌椅嚴重傾倒移位，客廳、玻璃櫥櫃被打破，血跡噴濺牆壁與地面，而從地板所遺留的腳印與血跡觀察，被害母親在遇害前四處狂奔逃竄，最後難敵梁男追殺，而被查獲的凶刀也砍到變型缺角。

警方今天在案發現場，又找到開山刀，使得警方從昨天到今天總計在案發現場內外，共找到菜刀、西瓜刀與開山刀等各式刀械，至於凶器是否均為弒親所為，目前仍待進一步釐清。

另外，梁男昨晚將母親頭顱丟到一樓地面時，也將家中部分桌椅、雜物丟到地面上，警方在採集現場事證時，也發現一本疑似為梁男個人的記帳本中，內頁寫滿「黃金萬兩」、「房子車子金子」、「五福臨門」等字句，同時也畫滿各式金錢符號，警方研判為梁男對金錢的期望。

梁男昨晚落網後精神狀況相當亢奮且不穩定，加上身上的幾處刀傷，被警方送往醫院治療觀察，直到上午狀況穩定後，才進行偵訊，但梁男對於犯案動機與過程仍多所保留，對於行凶動機也反覆其詞。

梁男在結束偵訊後，被依殺害直系尊親屬罪嫌移送桃園地檢署偵辦；下午頭戴安全帽離開警局時，被問到為何弒母時，低頭不語。

警方也查出梁男有詐欺、恐嚇前科，警方也採集梁男毛髮、血液、尿液後送交化驗，初步發現尿液中疑似有毒品反應，已經將化驗結果交由檢方深入偵辦。附近鄰居表示，梁男生性孤僻，很少和鄰居聊天，以前獨居在外，這幾年才搬回家中，與母親同住。

桃園地檢署檢察官與法醫上午也前往中壢殯儀館相驗，但因為死者身首異處，加上身上有數不清的刀痕，確切死因相驗後仍無法釐清，檢方表示，會在下週一再進行解剖。（編輯：李錫璋）1071019