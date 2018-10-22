男疑持槍自轟太陽穴輕生 倒臥車內死亡

（中央社記者蕭博陽彰化縣22日電）一名男子今天在彰化縣彰化市一棟大廈地下室停車場疑持槍輕生，子彈從右腦太陽穴進入，警方到場發現，男子反鎖車內，從駕駛座倒向副駕駛座，明顯死亡，車內遺留槍枝與彈殼。

彰化縣政府警察局彰化分局晚間獲報，彰化市金馬路一棟大廈地下停車場疑有男子持槍自轟腦部輕生，員警到場查看，男子從駕駛座倒向副駕駛座，車門上鎖、車輛引擎發動，經通知彰化縣消防局派員救護，確認男子死亡多時，身體明顯僵硬。

警方調查，死者為32歲林姓男子，與女友在這棟大樓租屋，車輛則是女友所有，林男疑中午在車內持槍輕生，副駕駛座遺留一支手槍、一枚彈殼、兩發子彈，經調閱大廈監視器影像，初步排除他殺嫌疑，但也不排除其他可能，待報請檢察官相驗後釐清。

警方表示，車主雖是林男的女友，但車輛大多由林男使用，因此林男持有車鑰匙，女友下班發現男友全身鮮血倒臥車內，驚嚇趕緊報案，但不清楚林男為何持有槍枝及輕生原因。

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