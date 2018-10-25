普悠瑪列車事故 司機員曾吸毒獲緩起訴

（中央社記者蕭博文台北25日電）台鐵普悠瑪列車21日下午在宜蘭新馬車站出軌翻覆，尤姓司機員被列為業務過失致死罪被告，以50萬元交保。另方面，尤男曾因施用甲基安非他命，年初獲緩起訴確定。

台鐵6432車次普悠瑪列車21日下午在新馬站高速出軌傾覆，造成18死、190人受傷。尤姓司機員事發後被宜蘭地檢署聲押，宜蘭地方法院裁定新台幣50萬元交保。

媒體今天報導，尤姓司機員先前曾因毒品案獲緩起訴。

台灣台北地方檢察署的緩起訴處分書指出，尤姓司機員去年12月6日晚間，在台北市林森北路上一處公園施用第二級毒品甲基安非他命，同年12月9日遭警攔查起出甲基安非他命一小包，經尿檢發現有毒品反應。

北檢考量，尤姓司機員坦承不諱且無施用毒品前科，深具悔意也願接受毒品戒癮治療，專業醫療機構也評估尤男適合接受戒癮治療，因此於2月間處分尤男緩起訴2年。

北檢要求尤男自費前往台北市立聯合醫院松德院區接受治療，且應於1年的治療期程內完成戒癮治療，緩起訴期間必須接受追蹤輔導與尿液毒品檢驗。

案經檢察官依職權向台灣高等檢察署送請再議遭駁回後，已告確定。（編輯：張銘坤）1071025