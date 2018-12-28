嘉檢查賄 累計13人遭提當選無效之訴

（中央社記者江俊亮嘉義市28日電）嘉義地檢署強力查賄選，近日再對5名嘉義地區的鄉民代表、村長、里長當選人提當選無效之訴，累計有13名當選人被提當選無效之訴，包括前嘉義市議會副議長郭明賓。

嘉義地檢署今天發布新聞稿指出，檢方在今年地方公職人員選舉查賄已陸續偵結，除對涉嫌買票的當選人依違反選罷法起訴、提當選無效之訴外，也陸續對落選的候選人及樁腳以違反選罷法提起公訴。

檢方表示，檢察官近日對涉嫌買票的嘉義縣梅山鄉鍾姓鄉民代表候選人、嘉義縣第一選區某縣議員候選人的周姓樁腳、嘉義市東區某市議員候選人的賴姓樁腳依違反選罷法提起公訴。

此外，檢察官近日也對涉嫌買票的嘉義縣梅山鄉陳姓鄉民代表當選人及林姓樁腳、嘉義縣溪口鄉王姓鄉民代表當選人、嘉義縣溪口鄉賴姓村長當選人及林姓樁腳依違反選罷法提起公訴，並對當選人提當選無效之訴。

檢方指出，嘉義市東區吳姓里長當選人及劉姓妻子、嘉義市東區呂姓里長當選人、嘉義縣某林姓鄉長當選人為求當選，將親友虛偽遷徙戶籍，檢察官除對當事人及親友依刑法妨害投票罪提起公訴外，同時也對當選人提當選無效之訴。

嘉義地檢署表示，截至今天為止，嘉義地檢署已對嘉義市議員當選人郭明賓、嘉義市議員當選人廖天隆、嘉義縣議員當選人王焜玄等13名公職人員選舉當選人提起當選無效之訴。（編輯：陳政偉）1071228