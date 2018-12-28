毒品防制基金元旦上路 推動16項反毒計畫

（中央社記者劉世怡台北28日電）法務部今天說，設立毒品防制基金，明年元旦上路，優先補助方向為「施用毒品者成癮治療」、「復歸社會」及「解決少年毒品」三大面向，計畫經費3.6億元要推動16項計畫。

法務部發布新聞稿指出，因應國內新興毒品層出不窮，毒品濫用問題漸趨嚴重，行政院在民國106年提出統合防毒、拒毒、緝毒、戒毒及修法配套等五大面向的「新世代反毒策略」及「新世代反毒策略行動綱領」。

此外，為配合毒品危害防制條例第2條之2修訂，由法務部規劃設立毒品防制基金，藉以推動整體性、跨部會間的反毒業務，補充各機關執行反毒工作的不足，並讓民間資源更易於參與公部門的反毒行列，在各界引頸期盼下，將於明年元旦正式上路。

新聞稿指出，為使基金運用更有效益，依照行政院跨部會研商會議決議，明年度基金優先補助方向為「施用毒品者成癮治療」、「復歸社會」及「解決少年毒品」三大面向。

法務部、衛生福利部、教育部、內政部、勞動部共同攜手提出6項業務計畫、16項計畫項目，計畫經費預算共計新台幣3億6110萬1000元，內容涵括防毒、拒毒、戒毒等面向，期能配合「新世代反毒策略」的推動，有效降低毒品危害。

毒品防制基金為毒品防制工作重要里程碑，未來期許基金能發揮拋磚引玉的角色，有效結合民間資源，並透過實證性的研究，更落實執行各項毒品防制計畫，期盼在全民齊心努力之下，共同來守護下一代健康成長，一起將台灣打造成無毒家園。（編輯：張銘坤）1071228