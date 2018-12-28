桃園煉油廠觸媒失竊 損失初估700萬元

中油桃園煉油廠一批囤放倉庫的觸媒，今年10月間疑似遭竊，廠方立即向龜山警分局報案，初步估計損失約新台幣700萬元。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年12月28日

（中央社記者吳睿騏桃園28日電）中油桃園煉油廠一批囤放倉庫的觸媒，今年10月間疑似遭竊，廠方立即向龜山警分局報案，初步估計損失約700萬元。警方表示，由於中油廠區進出管制嚴格，不排除有內神通外鬼。

中油桃園煉油廠今天下午發布新聞稿表示，煉油廠第二媒組工場，在10月22日上午指派承攬商駕車前往12號倉庫請領觸媒，發現桶裝觸媒重量異常，隨即向廠方通報反映，初步調查發現，約有21桶儲桶重量異常，減少總量大約2噸，市價大約新台幣700萬元。24日主動向龜山分局大坑派出所報案。

中油指出，觸媒可縮短煉油時程，是製程不可或缺的原料，廠方對於觸媒失竊感到「不可思議」，因為提領觸媒需經過層層簽核，出廠前也需經過保全驗證後才放行，更會定期盤點，目前已發文給6家廢觸媒處理廠商協助通報，內部調查結果尚未發現可疑目標。

警方表示，中油廠區的觸媒是在2010年進貨，數量86桶，今年10月發現數十桶遭竊，由於現場未安裝監視器，門窗、大鎖都未遭破壞，加上中油物料管理和車禁管制嚴格，不排除是內賊或內神通外鬼的方式私運出廠區，目前正逐一過濾清查可疑之處，並持續深入偵辦。（編輯：李錫璋）1071228

中油桃園煉油廠第二媒組工場今年10月間指派承攬商前往12號倉庫請領觸媒，發現桶裝觸媒重量異常，隨即向廠方通報，初步調查發現減少總量約2噸，估計損失約新台幣700萬元。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年12月28日