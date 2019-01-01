新北土城道路不平安 兩起車禍傷者送醫

新北市土城警分局1日晚間表示，傍晚5時許在大安路與員安路口發生自撞車禍，陳姓駕駛載著3名乘客疑似疲勞駕駛不慎自撞，其中1名乘客疑內出血送醫急救。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年1月1日

（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市土城區今天發生兩起車禍，分別是轎車駕駛疑過度疲勞自撞電線桿，造成一名女乘客疑內出血送醫急救。另起車禍是轎車駕駛迴轉時與機車騎士發生碰撞，騎士受傷送醫已出院。

新北市土城警分局今天晚上表示，傍晚5時許據報，土城區大安路與員安路口發生自撞車禍。

警方前往調查發現，轎車陳姓駕駛載著3名乘客，由台65線快速道路下土城匝道，往亞洲路方向行駛時，於車禍地點逆向自撞電線桿。

經警方現場實施酒測，駕駛酒測值為0，疑似疲勞駕駛不慎自撞。乘客林姓女子現場雖並無明顯外傷，但疑內出血送往亞東醫院急救。

另外，今天下午2時20分，土城分局交通分隊接獲民眾報案，於土城區金城路與和平路口，由黃姓女子駕駛的黑色保時捷轎車，由土城金城路往中和方向行駛，欲迴轉時與同向直行的19歲林姓騎士發生碰撞，機車倒地。

現場經警方實施酒測，雙方駕駛酒測值都是0，轎車駕駛黃女未受傷，林姓騎士雙腿有擦挫傷，但意識清醒，經送往亞東醫院檢查後已出院。肇事責任將進一步釐清。（編輯：李錫璋）1080101