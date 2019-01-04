陳冲提反對票公投遭駁 法院判中選會應辦理

（中央社記者劉世怡台北4日電）前行政院長陳冲提起「反對票」公投提案，中選會去年5月決議駁回，陳冲不服興訟。法院今天認定中選會駁回不合法，判陳冲勝訴，中選會應辦理公投提案。全案可上訴。

陳冲委任律師蘇錦霞告訴中央社記者，去年底的公投綁大選已結束，本件如果勝訴定讞，中選會依法必須辦理這項公投提案，未來擇定公民投票日可能沒有綁大選，可能損失就是投票率不高。

全案緣於領銜人陳冲於去年3月8日提出「您同意修法使選民可以投反對票（負數票）嗎？一人還是只有一票，選民可以用其唯一選票表達反對某候選人應該是基本人權，贊成票扣除反對票後，淨贊成票較高者當選。」全國性公民投票提案。

這項公投提案送中央選舉委員會後，曾召開聽證會並要求提案人補件；中選會於去年5月間認定未符合公投法的規定，依法駁回。陳冲不服，提起行政訴訟，請求法官撤銷原處分，案件由台北高等行政法院受理，今天宣判。

蘇錦霞指出，當初中選會駁回理由包含，公投提案沒有將總統及不分區立委部分另外區分，有違憲之虞，而且提案說明超過2000字，且使用圖形說明不妥等。

台北高等行政法今天指出，憲法的解釋，專屬於司法院大法官職權，行政機關無權為之，關於「法律立法原則創制」的公投案如通過，行政院應於3個月內研擬相關的法律送立法院審議，立法院也應限期完成立法。

因此，依此立法原則制定的法律是否違憲，則應於立法完成後，由大法官解釋認定，尚不得由中選會於公投案提出審查時，逕行認定有違憲之虞而駁回提案。

法院指出，超過2000字以及圖示部分，可以圖示部分不予公告及刊登公報，中選會不得做為駁回的理由；另外，陳冲補正事項，只是強調關於聯合國秘書長選舉，有「反對」的選項，作為參考，但中選會以不相關聯為由，做為駁回理由，並不適當。

法院認定，中選會駁回不合法，判陳冲勝訴，中選會應依公民投票法第10條第4項至第8項規定辦理「反對票」公民投票提案。全案可上訴。（編輯：方沛清）1080104