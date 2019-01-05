觀宏專案越南籍脫團客 移民署：已查獲42人

（中央社記者劉建邦台北5日電）移民署今天指出，「觀宏專案」越南籍152名脫團客，至今天上午8時止已查獲42人；此外，若容留脫團客，要求從事勞力、性工作，恐涉及違反人口販運法，呼籲居留外僑及民眾注意。

移民署發布新聞稿表示，針對越南脫團客以假觀光名義入境來台，研判脫團客恐遭不法人士藏匿、容留及控制行動等狀況，且可能會被要求從事勞力、性剝削等行為。

承辦官員說，若民眾容留越南籍脫團客，且要求脫團客從事勞力、性工作，恐涉及違反人口販運防制法第二條，最重可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰鍰。

官員表示，至於僱用非法移工，雇主可能涉及違反就業服務法，依法可處雇主新台幣15萬元至75萬元罰鍰。

移民署說，容留越南脫團客的民眾，除可能涉及違反人口販運法等刑責外，也會淪為共犯而不自知，呼籲民眾或居留外僑不要容留越南籍觀光脫團客，以免誤觸法網。

移民署與越南公安部出入境管理局已簽署移民事務合作備忘錄，內容包含人口販運防制及情資交換，會請求越南政府提供「觀宏專案」越南籍脫團客等情資，積極追查幕後犯罪集團。

移民署說，民眾若提供情資，經查證屬實，會依「舉發違反入出國及移民法事件獎勵辦法」，核予每件最高4000元檢舉獎金。

移民署檢舉專線電話為北區事務大隊02-29611356、中區事務大隊04-24725102、南區事務大隊0988-955971、國境事務大隊0933-090291。

4個大型越南旅行團共153人，分別於107年12月21日及23日入境高雄，卻發生152名旅客脫團，其中1人未失聯，3人自行出境，148人失聯。越南籍旅客脫團案被視為台灣史上最大宗的假觀光、真偷渡的逃脫事件。（編輯：卞金峰）1080105