勒斃救難員埋屍公墓 犯嫌遭羈押禁見

（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）台中市一名已婚王姓資深民間救難隊員疑因三角感情問題，遭同業鄒姓計程車司機勒斃埋屍南投市第九公墓，鄒嫌今天坦承犯案，檢察官複訊後聲押禁見，法院晚間10時多裁准。

南投縣政府警察局南投分局昨天獲報查出殺人案，鄒嫌先以關係人身分接受警方詢問，由於鄒嫌曾與死者王男起衝突，涉嫌重大，警方調閱相關監視器畫面及搜索查扣證據，終於突破心防，鄒嫌今天上午坦承犯案，警方下午依刑法殺人罪嫌，移送南投地方檢察署偵辦。

南投地檢署表示，檢察官訊問後，認為鄒嫌所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，且有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，今天晚間約7時30分向南投地方法院聲請羈押禁見，法院晚間10時多裁准。

在台中市海線地區開計程車的51歲王姓男子去年12月30日離家未歸，不知去向，經調閱手機定位紀錄，發現王男最後位置在南投市第九公墓，開挖發現屍體，警方查出死者王男與鄒嫌因同時與一名女姓友人發生感情糾紛，導致友誼生變，鄒嫌勒死王男後埋屍。（編輯：陳清芳) 1080106