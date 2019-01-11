報關業者驗倉疑碰觸貨物 與海關起爭執

（中央社記者邱俊欽桃園11日電）有報關業者質疑在驗倉過程中遭海關刁難，雙方爆發口角。關務署台北關今天回應，因為業者在貨棧中私下碰觸貨物，已違反管理作業規定，在依法勸離時發生爭執。

有報關業者日前在桃園機場貨棧區驗貨時與海關發生口角，並且在網路社群貼文表示「海關驗貨也有合情合理，不要刁難小老百姓」。

關務署台北關下午表示，台北關執勤關員在1月7日下午6時巡視貨棧出口倉時，發現有業者未經核准及貨棧專責人員陪同下，自行碰觸貨物，已違反「海關管理進出口貨棧辦法」規定，台北關人員向對業者說明管理規則，但業者因為不聽勸離而發生爭執。

另外9日也發現類似狀況，台北關員在巡視貨棧進口倉時，發現有貨運業者進入倉庫內自行拉取貨物，關員隨即確認貨物是否完整，但在開箱檢視過程中，有其他報關業者及貨運行司機因不耐久候而群聚鼓噪。

台北關表示，兩起事件發生後，關員都基於貨棧門禁管制、邊境貨物安全及依法執勤的立場，向業者說明，也有主管在場解釋，但貨運業者為提領貨物快速之便，不接受關員說明。

對此，台北關也表示，基於加強邊境貨物安全管控職權，已經要求強化門禁管制及貨棧的秩序管理，以防止不法。

台北關指出，由於年關將近，為防範不肖業者從事違法掉包走私事件，除了落實相關貨棧管理稽核外，也會積極與業者溝通，避免產生不必要誤會。（編輯：張銘坤）1080111