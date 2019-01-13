女駕保時捷翻車僅輕傷 出院現金還買一輛

（中央社記者王鴻國新北13日電）陳姓女子日前在石碇區北宜公路疑似過彎失控撞山壁後翻車，陳女及乘客蕭姓女子輕傷送醫，讓她覺得常買便當送街友等善事獲庇佑，隔天出院後就全額付現還是買一輛保時捷代步。

27歲的陳女10日駕駛保時捷的自小客車往宜蘭方向行駛，行經石碇區北宜公路26.6公里處，疑過彎不慎撞及路旁小山丘翻覆於路中心線，致坐副駕駛座的29歲蕭女頭部受傷，陳女則僅手部擦傷。

陳姓女子隔天出門後堅信是常買便當給遊民作善事獲保佑外，也對保時捷的安全性有信心，貼文說，永遠愛你，他人生第一台愛車再見，但也說開心買新車，立刻再買二手的市價約新台幣300萬元的保時捷Boxster且「一早立馬現金全額付現」。

她還貼文表示，第一次上新聞讓她永生難忘，她要和蕭女成為一輩子的好姐妹，「再買一台新的保時捷，這次我都開時速20就好！」

只是這次翻車遭遇大難卻毫髮無傷，她認為可能是每個月都有搭台鐵環島發便當給遊民做善事吧。她接受媒體訪問時說明她開過5家美甲店及業務員等努力工作存錢，並強調她只是個小人物， 希望大家不要再關注她了。（編輯：李錫璋）1080113