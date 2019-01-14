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聯詠科技4名前員工涉洩密中國大陸被起訴

最新更新：2019/01/14 10:11

（中央社記者魯鋼駿新竹縣14日電）聯詠科技股份有限公司曾姓等4名前員工，涉嫌洩漏公司重大營業秘密給中國大陸地區某競爭公司，檢察官偵查後認為犯罪嫌疑重大，將全案以違反營業秘密法提起公訴。

新竹地檢署發布新聞稿表示，檢察官蘇恒毅指揮法務部調查局嘉義市調查站，查獲聯詠公司前員工曾姓男子等4人，於民國105年間，與大陸地區上海某電子公司負責人協議，以總經理職務與雙倍薪資挖角，要求在離職前竊取聯詠公司機密檔案資料。

檢警調查，曾男在離職前，擅自以多次、少量方式，下載重製聯詠公司內部OLED面板驅動IC及VR等研發工程類機密檔案資料，並挖角羅、何、董姓同事，一起跳槽到曾男以配偶名義在台元科學園區內設立的科技公司，協助重製聯詠公司機密資料，洩漏給大陸公司。

另外，檢警發現，曾男4名跳槽工程師的薪資，是假藉「專業技術事務收入」等名目，安排員工開立外幣帳戶收受境外公司資金。

檢察官蘇恒毅偵查後，認為曾男等4人犯罪嫌疑重大，向新竹地方法院就犯罪所得追徵，聲請扣押現金、房產等財產獲准，並將4人及曾男配偶名下的科技公司，以違反營業秘密法提起公訴。（編輯：方沛清）1080114

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